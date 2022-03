Erfolgreiche Stadtmeisterschaft des Schneelaufvereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 53 Teilnehmer sind bei der Ravensburger Stadtmeisterschaft im Ski Alpin und Snowboard am Sonntag, 27. Februar, veranstaltet vom Sportverband Ravensburg und ausgetragen vom Schneelaufverein Ravensburg, an den Start gegangen. Bei besten Wetterbedingungen und einer ebenfalls hervorragend präparierten Rennpiste konnten im Skigebiet Riefensberg/Hochlitten im Riesentorlauf zwei Durchgänge absolviert werden.

Die Siegerehrung fand im Anschluss an das Rennen am SB-Restaurant statt und wurde von Rolf Engler sowie Patrick Kassner durchgeführt. Ravensburger Stadtmeister wurden Isabel Jung (Stadtmeisterin und Schülerstadtmeisterin Ski Alpin), Niclas Baumhof (Stadtmeister Ski Alpin), Jona Baumhof (Schülerstadtmeister Ski Alpin) und Christian Elß (Stadtmeister Snowboard). Der Mannschaftstitel ging dieses Jahr an das Team „187er Inninger Bande“ mit Miriam Kassner, Karla Maucher, Silvan Bösch, Emilio Philipp und Jona Baumhof. Unter allen Mannschaften wurden auch dieses Jahr tolle Sachpreise verlost (Eintrittskarten Hallenbad und Eissporthalle, Übernachtungsgutscheine Georg-Pfluger-Haus in Steibis, Ravensburger Einkaufsgutscheine).