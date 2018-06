Erfolgreiche Special Olympics für Martinusschule

Mehr als 4000 Sportler sind bei den Special Olympics in Kiel an den Start gegangen. Von der Ravensburger Martinusschule fuhren sechs Schwimmer zu den nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung in den Norden Deutschlands und kamen mit guten Resultaten wieder zurück.

Daimon Gradtke holte die Goldmedaille über 50 Meter Freistil. Dazu wurde der Martinusschüler Zweiter über 100 Meter Freistil und gewann die Silbermedaille in der 4x50-Meter-Freistilstaffel. Der 13-Jährige war der jüngste Starter der Martinusschule. Lea Währer holte sich über 50 Meter und 100 Meter Freistil jeweils die Silbermedaille. Florian Schmitzer gewann Silber in der Staffel und Bronze über 100 Meter Freistil. Auch Steffen Stauch wurde Dritter über 100 Meter Freistil. Katja Wagner und Viktor Kraft waren ebenfalls Teil der erfolgreichen Ravensburger Staffel.