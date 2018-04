Erfolgreiche junge Kunstradfahrer

Der Radfahrerverein Ravensburg war mit 19 Sportlern bei den Bezirksmeisterschaften im Ein- und Kunstradfahren der Schüler und Elite vertreten.

In der Disziplin 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 konnte Leandra Kösler bei ihrem ersten Wettkampf mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 15,78 Punkten einen hervorragenden siebten Platz erkämpfen, direkt hinter ihrer Vereinskollegin Carina Jenne, die sich mit 20,95 Punkten den sechsten Platz sicherte.

Jan Ritzkowski belegte in der Disziplin 1er Kunstradsport Schüler U11 mit 19,60 Punkten den fünften Platz. Ebenfalls beim 1er Kunstradsport konnte Lina Dzialoszynski in der Altersklasse U13 mit 32,91 Punkten einen guten siebten Platz einfahren. Linda Kuchenbecker verpasste in der Altersklasse U15 das Podest nur knapp und fuhr mit 43,40 Punkten auf den vierten Platz.

Insgesamt starteten vier Einradmannschaften für den RVR. Alle vier Mannschaften sicherten sich Plätze auf dem Podest und erreichten die Qualifikation für die Württembergische Meisterschaften der Schüler und die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Elite.

Saskia Braun, Julia und Sarah Gasser, Elena Kleck, Johanna Rotte und Lucy Schaefer starteten zum ersten Mal in der Disziplin 6er Einradsport Schülerinnen und überzeugten mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 49,41 Punkten. Damit belegten sie den zweiten Platz, genauso wie die Mannschaft in der Disziplin 4er Einradsport Schülerinnen mit Julia Gasser, Jana Koroll, Johanna Rotte und Lucy Schäfer. Beide Teams sind mit diesem Ergebnis zur Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften im Mai in Nebringen qualifiziert. Tinka Klingemann, Anja Linder, Leonie Wiggenhauser und Sarah Rudolf starteten in der Disziplin 4er Einradsport Elite. Alisa Arndt, Tinka Klingemann, Luca Koroll, Anja und Julia Linder und Sarah Rudolf starteten in der Disziplin 6er Einradsport Elite.

Beide Mannschaften sicherten sich mit ausgefahrenen 112,78 Punkten beziehungsweise 117,05 Punkten jeweils den ersten Platz und die Qualifikation zur Teilnahme an den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Elite im Juli.