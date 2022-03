Erfolgreiche Eröffnung der Einzelausstellung

Die Ausstellung „The Ultimate Kiss“ der niederländischen Künstlerin Jacqueline de Jong ist von Paul Ymkers (Generalkonsul des Königreichs der Niederlande), Christoph Dahl (Geschäftsführer der Baden-Württembergstiftung), Daniel Rapp (Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg) und Ute Stuffer (Direktorin Kunstmuseum Ravensburg) mit zahlreichen Ansprachen und im Beisein der Künstlerin feierlich eröffnet worden. Mehr als 400 Gäste besuchten die Vernissage im Kunstmuseum und erhielten Einblick in ein künstlerisches Lebenswerk, in dem Engagement und Freiheit von zentraler Bedeutung sind.

Die Ausstellung gibt erstmals in Deutschland einen umfassenden Einblick in de Jongs kraftvolles malerisches Wirken und ihre unbeugsame aktivistische Haltung, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Jacqueline de Jong stand in engem Kontakt mit Künstlern der Gruppe SPUR und ehemaligen Mitgliedern der Künstlergruppe CoBrA, die einen Schwerpunkt der Sammlung Selinka des Kunstmuseums bilden.