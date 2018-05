Erfolge auf der Planche

Die Nachwuchssportler der Fechtakademie Ravensburg (FAR) sind bei den ersten Nord-Badisch-Württembergischen Schülermeisterschaften erfolgreich gewesen. Die FAR stellte in allen drei Altersklassen eine Nachwuchsfechterin, die sich jeweils mit zwei Siegen in ihren Vorrunden ins Achtelfinale vorkämpften. Larissa Herbst gewann ihr K.-o.-Gefecht mit 10:6 gegen Jasmin Dobler vom FC Hardheim-Höpfingen und sicherte sich die Bronzemedaille im jüngsten Jahrgang.

Lisa Wunderle musste sich dagegen mit 8:10 Annalena Walter vom FC Ravenstein geschlagen geben und belegte im mittleren Jahrgang Platz sechs. Nach Startschwierigkeiten in der Vorrunde und einem Freilos im Achtelfinale traf Luisa Frey im Halbfinale auf die Ranglistenerste Franziska Eichhorn vom Bundesstützpunkt Heidenheimer SB. Nach einem komfortablen Vorsprung kämpfte sich ihre Gegnerin im zweiten Durchgang heran, am Ende gewann Frey aber das Gefecht mit 10:9. Im Finale gegen Rosa-Lisa Haag vom FC TSF Ditzingen war die Freude über den Vizetitel im ältesten Jahrgang größer als die Enttäuschung über die deutliche Niederlage. Amelie Kesenheimer vom TSB Ravensburg wurde Sechste.

In den Mannschaftswettbewerben durften traditionell alle Jahrgänge gemischt werden. Um den Einzug in das Finale mussten sich die Fechterinnen der FAR mit der starken Mannschaft der TSG Reutlingen auseinandersetzen. Nach dem vorletzten Durchgang lag die FAR 36:40 im Rückstand. Luisa Frey als Schlussfechterin kämpfte sich bis auf 42:42 gegen die beste Reutlinger Fechterin Lili Mirbach heran. Nach Ablauf der regulären Zeit setzte die Ravensburgerin in der Verlängerung den entscheiden Siegtreffer zum 43:42. Der starken Heidenheimer Mannschaft hatte das FAR-Team im Finale dann nichts mehr entgegenzusetzen.

Eine Woche zuvor hatte sich David Rung von der FAR als Nachrücker über die württembergische Rangliste für die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft in Reutlingen qualifiziert. Im mit 72 Fechtern stark besetzten Starterfeld belegte er nach der Vorrunde Platz 52. Durch den 10:5-Sieg gegen den auf Platz 13 liegenden Emre-Said Özsimek vom SC Itzehoe beendete Rung die Meisterschaft auf Platz 32.