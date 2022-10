Erfolg auf Deutscher Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Elitemannschaft des Radfahrervereins Ravensburg (RVR) nahm am Wochenende 8./9. Oktober bei den Deutschen Hallenradsport Meisterschaften Elite 2022 in Mainz teil.

Die vier Ravensburgerinnen erkämpften sich in dieser Saison zum ersten Mal das Ticket für die DM-Finalteilnahme im Elitebereich. Im Einradsport ist das die höchste Meisterschaft, die von den Sportlerinnen erreicht werden kann. Im Kunstradsport hingegen gibt es sowohl Europa- als auch Weltmeisterschaften. So war die Mannschaft des RVR mit Alisa Arndt, Julia Linder, Leonie Wiggenhauser und Sarah Rudolf eine der 18 besten und damit startberechtigten Mannschaften in der Disziplin Vierer Einradsport Elite offen. Alle 18 Mannschaften starteten mit nur minimalen Punktunterschieden dicht beieinander. Die vier Frauen aus Ravensburg behaupteten sich mit ihrer Leistung im Finale und sicherten sich zum Saisonabschluss einen hervorragenden 13. Platz. Rückblickend kann der RVR auf ein sehr erfolgreiches Sportjahr im Schüler-Junioren und Elitebereich mit zahlreichen Erfolgen zurückblicken. Vereinsvorstand Franz Ruderer freut sich mit einigen Nachwuchssportlerinnen und den bewährten Teams, in die neue Saison 2023 zu starten.