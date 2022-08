Erdmännchen und Pinselohrschwein suchen einen Schatz

Das Lese-Theater aus Mainz gastiert am Donnerstag, 8. September, um 15 Uhr beim Hirschgraben Open-Air in Ravensburg. Im Gepäck haben sie das Stück „Tafiti und Ur-ur-ur-ur-ur-uropapas Goldschatz“, heißt es in einer Vorschau.

Ein kleines Erdmännchen entdeckt einen Brief von seinem Ururururururopapa – darin: eine echte Schatzkarte! Tafiti macht sich sofort mit seinem besten Freund – einem Pinselohrschwein – auf die Suche nach dem vergrabenen Goldschatz. Werden sie den Schatz finden?

Michael Hain vom Lese-Theater aus Mainz liest und spielt aus dem bekannten Kinderbuch von Julia Böhme und Julia Ginsbach, welches im Loewe-Verlag erschienen ist. Der ausgebildete Schauspieler schlüpft in neun verschiedene Rollen – die Kinder werden denken, dass ein ganzes Ensemble zu Gast ist, schreiben die Veranstalter. Eine unterhaltsame 60-Minuten-Lese-Theater-Vorstellung für Kinder ab vier Jahren. Kinder zahlen drei, Erwachsene fünf Euro Eintritt.