Erdgas tanken in Ravensburg

Erdgasfahrzeuge können ab 1. Januar in Ravensburg nur noch bei der Firma Schindele im Schlegelwinkel tanken. Trotz Bemühungen seitens der Technischen Werke Schussental (TWS), schließt die Erdgas-Zapfsäule an der ARAL-Tankstelle in der Jahnstraße zum 31. Dezember.

Der Nutzungsvertrag, für die für den Betrieb notwendige CNG-Verdichteranlage (Compressed Natural Gas), wurde seitens des Tankstellenbetreibers gekündigt. Das Bemühen der TWS für einen Weiterbetrieb führte nicht zum Erfolg, heißt es in einem Schreiben. Bestehen bleiben jedoch die Erdgas-Zapfsäulen bei Schindele im Schlegelwinkel 1 in Ravensburg.

„Wir bedauern den Entschluss des Tankstellenbetreibers sehr“, sagt Herwig Kanal, Abteilungsleiter Anlagen der TWS, und fügt an: „Denn mit Erdgas fährt es sich deutlich umweltschonender als mit Diesel oder Benzin. Zwei Tankmöglichkeiten in der Stadt wären weiterhin schön gewesen.“ Dass bei Schindele neben PKW auch Busse und LKW weiterhin Erdgas tanken können, begrüßt die TWS deshalb ausdrücklich. Übrigens stellt die TWS bereits seit 2020 den gasförmigen Treibstoff an den beiden Tankstellen auf Basis von Biomethan bereit. Auch 26 Fahrzeuge des Stadtbusses fahren in Ravensburg und Weingarten mit Gasantrieb und werden mit Biomethan betankt.