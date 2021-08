Er kümmert sich künftig um alle Wünsche der Towerstars-Profis

Eigentlich hat Reinhard Bitschi schon vor der vergangenen Eishockeysaison vom Abschied gesprochen. Doch die Ravensburg Towerstars konnten „Reini“, wie er von allen nur genannt wurde, überreden, noch eine Saison dranzuhängen. Jetzt ist für den Vorarlberger aber wirklich Schluss – der Ruhestand in Österreich ruft. Bitschis Nachfolger als Equipment-Manager, früher Zeugwart genannt, beim Zweitligisten ist Ingo Loibnegger.

Loibnegger ist 50 Jahre alt und kommt wie sein Vorgänger Bitschi aus Vorarlberg. Loibnegger stand in den 1990er-Jahren unter anderem für Feldkirch und Klagenfurt selbst als Goalie auf dem Eis. Wie Eishockeyspieler ticken und was sie in den Kabinen und Katakomben benötigen, weiß der neue Ravensburger Equipment-Manager also aus eigener Erfahrung. Bei den Towerstars ist er künftig für alles rund um Ausrüstung oder Kufenschliff verantwortlich. Auch das Wäschemachen gehört selbstverständlich dazu.

Loibnegger arbeitete laut Mitteilung der Towerstars nach seiner aktiven Karriere in Kärnten als Importeur bei einem bekannten Eishockeyausrüster. Später eröffnete er seinen eigenen Hockeyshop. Auch als Equipment-Manager einer Profimannschaft hat Loibnegger Erfahrung: Beim Klagenfurter AC arbeitete er in dieser Position zunächst im sogenannten Farmteam – der Zweitvertretung eines Proficlubs –, danach mehr als drei Jahre für die Profis der Erstligamannschaft. Zuletzt war der Hohenemser für das deutsche U18-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Dallas im Einsatz.

Eigentlich hatte Loibnegger mit einem Wechsel zu einer DEL-Mannschaft geliebäugelt, nach einer Stellenanzeige in den „Eishockey News“ bewarb er sich bei den Towerstars. „Ich hatte gute Gespräche mit der Clubführung und gleich ein gutes Gefühl“, sagt Loibnegger. Derzeit bereitet er die Kabine vor und füllt die Lager mit der neuen Ausrüstung. Mit den Betreuern Manfred Bottlinger, Wolfgang Krug und Erwin Hutschneider hat Loibnegger aber auch die Spielerwohnungen im Blick. Nach und nach kommen die Profis nach Ravensburg. Am 1. September starten die Towerstars offiziell in die Vorbereitung.