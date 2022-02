Entsorgung von Dosen im Kreis Ravensburg nur noch über die Gelbe Tonne

Noch nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben mitbekommen, dass die Dosencontainer in Ravensburg mittlerweile nicht mehr zur Verfügung stehen. Derzeit häufen sich an manchen alten Containerstandorten die Dosenmüllhaufen – wie zum Beispiel vor der Dualen Hochschule. Deshalb weist die Stadtverwaltung Ravensburg noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Dosen seit dem 1. Januar ausschließlich in den Gelben Tonnen, beziehungsweise für die Innenstadt in den Gelben Säcken, gesammelt werden. „Die früher bereitgestellten Dosencontainer an den bekannten Containerstandorten stehen nicht mehr zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, die auch darauf aufmerksam macht, dass das Abstellen von Dosen an diesen Plätzen verboten ist und eine wilde Müllablagerung darstellt.