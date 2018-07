Entschlossen: Nur ein Sieg zählt für Konrad

Der FV Ravensburg hat sich unter der Woche gegen den 1. FC Heidenheim im WFV-Pokal klasse präsentiert. Bis zuletzt konnte der Verbandsligist gegen die Drittligaprofis dagegenhalten. Am Ende stand jedoch ein 0:1 nach Verlängerung, nichts Zählbares also, dennoch hat bestimmt keiner der rund 400 Zuschauer sein Kommen bereut, der FV hat etwas für sein Image getan. Mit der Partie bei der Spielvereinigung Böblingen kehrt jetzt wieder der harte Ligaalltag ein.

„Das Spiel ist abgehakt“, sagte auch FV-Trainer Marco Konrad gestern zur SZ, „wir können uns jetzt voll auf die Verbandsliga konzentrieren“. Für den Trainer blieb aus dem Spiel vor allem die Erkenntnis, dass nach der Rückkehr von Sebastian Mähr und Moritz Fäßler die Viererabwehrkette wieder sicher stand. „Ich bin überzeugt, dass wir unser Spiel wieder so hinbekommen, wie es in der letzten Saison war“, sagt Konrad. Beide Spieler bekamen im Pokal aber schon wieder Schläge auf's Sprunggelenk, deshalb ist noch nicht ganz klar, ob auch in Böblingen am Sonntag (15 Uhr) die gleiche Abwehr aufläuft, „es sieht aber ganz gut aus“, sagt Konrad.

Grundsätzlich lichtet sich aber das Ravensburger Lazarett, „die Auswahl wird für uns Trainer damit größer“, sagt Konrad, auch für U23-Trainer Gerhard Rill gelte dies. Vom Stamm der ersten Mannschaft vermisst Konrad nur noch Sebastian Seiler, der weiter mit muskulären Problemen kämpft und Neuzugang Lukas Schuster, der sich nach einem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining befindet.