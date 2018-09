Ensemble spielt in der Kulturkirche Weissenau

„Musica Transalpina – in fünfzig Notenblättern von München nach Venedig“ lautet das Programm des Ensemble petite reprise am Samstag, 22. Sepember, um 19 Uhr in der Kulturkirche Weissenau. Das Konzert bringt laut Veranstalter einen bunten Bogen der Vielfalt und ein paar Anekdoten aus damaligen Reiseberichten. Es spielt das Ensemble petite reprise mit Dorothea Mertens (Sopran), Katja Verdi (Blockflöte), Renate Marpert (Cembalo) und Michel Marpert (Violoncello), Es besteht seit 1997 und tritt regelmäßig im süddeutschen Raum auf. Es hat einen Schwerpunkt im französischen Barock des frühen 18. Jahrhunderts, aber das Repertoire reicht bis über die Wiener Klassik bis ins 21. Jahrhundert.