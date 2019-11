Enkeltrick zieht nicht in Ravensburg

Eine Frau hat der Polizei berichtet, wie eine andere Frau mit sächsischem Dialekt sie am Tleefon mit „Ja erkennst Du mich denn nicht?“ angesprochen habe. Laut Polizeibericht eine typische Kontaktaufnahme von Betrügern, die den Enkeltrick versuchen. Dabei gaukeln sie oft vor, ein Verwandter in Not zu sein und fordern Geld.

Doch die Frau hat keine Bekannten oder Verwandten mit einem solchen Dialekt und beendete sie das Gespräch. Bei einer anderen Geschädigten rief ein hochdeutsch sprechender Mann an, der der betagten Rentnerin vorgab, er sei ihr Neffe, was diese nicht glaubte. Das waren nur zwei von mehreren Fällen im raum Ravensburg. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei blieben die Bemühungen der Täter am Mittwochnachmittag in Ravensburg ohne Erfolg. Den Betroffenen, die sich später an die Polizei wandten, ist kein Schaden entstanden.