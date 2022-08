Englischsprachige Führung im Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Ravensburg bietet am Donnerstag, 18. August, und am Donnerstag, 13. Oktober, jeweils von 18 bis 19 Uhr einen Ausstellungsrundgang in englischer Sprachean – für Besucher mit internationalem Hintergrund und jene die ihr Englisch bei einer Führung durch eine Muttersprachlerin auffrischen möchten. Die aus New York stammende Kunstvermittlerin gibt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen vertiefenden Einblick in die aktuelle Ausstellung „Musterung. Pop und Politik in der zeitgenössischen Textilkunst“ mit zahlreichen spannenden Hintergrundinformationen. Die englischsprachige Führung ist eine Initiative des Vereins Freunde des Kunstmuseums Ravensburg, um die englische Sprache zu pflegen und internationale Gäste zu begrüßen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist möglich unter Telefon 0751/82810 (zu den Öffnungszeiten des Museums) oder per E-Mail an kunstmuseum@ravensburg.de.