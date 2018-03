Englische Konversation: Vom Apfelkuchen zur Politik

Im März feiert die Volkshochschule Ravensburg (VHS) ihr 70-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass stellt die „Schwäbische Zeitung“ in lockerer Folge Menschen vor, deren Herz in irgendeiner Form für die VHS schlägt.

„English-Conversation“ in der VHS am Dienstagmorgen: Das ist seit mehr als 39 Jahren „ihr Ding“ – Ursula Federau, ehemalige Gymnasiallehrerin, leitete den Kurs 36 Jahre lang. Jetzt sitzt sie als Teilnehmerin in der Runde. „Mit 70 höre ich auf!“ Mit dieser Maxime machte Federau 2015 Ernst. Sie gab nicht nur ihre VHS-Dozententätigkeit auf und genießt entspannt die Dienstage in ihrer alten Gruppe unter der neuen Leitung von Brian Holloway.

„Das war ein nahezu familiärer Betrieb hier“, erinnert sich die charmante Frau an „ihren“ Kurs und ergänzt: „Manche kamen 20 Jahre, aber auch Neue wurden eingebunden. Wir gingen von einem aktuellen englischen Text aus, kamen dann aber oft ,vom Apfelkuchen zur Politik‘“. In ihrer kontaktfreudigen Art brachte Ulla Federau (fast) alle zum Sprechen. Die Frauen bezogen oft Literatur und Poesie mit ein, den Männern ging es eher um Politik und Wirtschaft. Lachend erzählt sie von den lustigen Gedichten von Frau „Black“ und Frau „Lazy“ (Teilnehmerinnen „Schwarz“ und „Faul“) bei festlichen Anlässen. Unvergessen seien auch die alle zwei Jahre durchgeführten Reisen nach Großbritannien und vor allem das Popkonzert in Liverpool. Da wippten auch die mit, die vorab Brian Adams lieber gegen einen klassischen Bariton eingetauscht hätten. Der Gruppe ewig treu blieb eine Teilnehmerin, die jeden Dienstagmorgen um sechs mit dem Eierwagen vom Hofgut am Stadtrand ins Zentrum mitfuhr und bis neun Uhr auf den Kursbeginn wartete. Mit 90 habe sie sich dann ein Taxi gegönnt.