Engler regt sich über Baustelle auf

Ein „großes Ärgernis“ ist laut dem Ravensburger CDU-Stadtrat Rolf Engler die Baustelle der Technischen Werke Schussental (TWS) in der Marktstraße. „Die Staus reichen zurück bis nach Knollengraben“, moniert Engler. Und trotzdem mache die Baustelle kaum Fortschritte, ab freitags mittags sei dort niemand mehr zu sehen, geschweige denn samstags. „Meiner Meinung nach sollte dort in Schichten gearbeitet werden.“ Baubürgermeister Dirk Bastin räumte ein, dass das „Baustellenmanagement dort nicht glücklich sei“. Zwar werden die Arbeiten in der Marktstraße in der nächsten Woche beendet, dennoch wolle sich die Stadt für die Zukunft „besser aufstellen, denn wir werden viele neue Baustellen bekommen“.