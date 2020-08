Enge Umleitungsstrecke in Ravensburg: Jetzt steckte ein Bus fest

Der Alleingang Sipplingens in Sachen Ufersperrungen am Bodensee ist vorerst beendet. Das Landratsamt Bodenseekreis hat die Gemeinde aufgefordert, die entsprechende Allgemeinverfügung mit Wirkung ab Freitag, 7. August, aufzuheben. Das aktuelle Infektionsgeschehen vor Ort rechtfertige die Sperrung nicht, so die Begründung. Sipplingens Bürgermeister kann die Entscheidung nicht nachvollziehen - und kündigt Parkplatz-Sperrungen an.

Mit der Anweisung des Landratsamts endet ein kurzes Kapitel von Ufersperrungen am Bodensee.