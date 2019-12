Energiehandel Süd spendet für Kinder in Not

Die Sonja-Reischmann-Stiftung aus Ravensburg freut sich über eine Spende von Energiehandel Süd. Die Geschäftsführung des regionalen Öl-, Gas- und Stromlieferanten hat entschieden, dieses Jahr keine Weihnachtspräsente an Kunden zu versenden und das Geld an diverse soziale Einrichtungen zu spenden. Auch die Sonja-Reischmann-Stiftung erhielt einen Scheck in Höhe von 3000 Euro.

Wie die Stiftung in ihrer Pressemitteilung weiter schreibt, komme das Geld Kindern im Landkreis Ravensburg zugute, die sich am Rande der Gesellschaft befinden. Finanziert würden damit zum Beispiel Schul- und Bildungsbedarf, Freizeitaktivitäten oder aktuell Winterkleidung. Das Bild zeigt die Vorsitzende der Sonja-Reischmann-Stiftung, Sabine Reischmann, und Berthold Jehle, Geschäftsführer der Energiehandel Süd bei der Übergabe der Geldspende.