Energiegeld an die stärker Betroffenen spenden

Die Liga der freien Wohlfahrtspflege, zu der auch die AWO Ravensburg gehört, weißt mit einer Kampagne auf den Energiekosten-Notstand aufmerksam machen. Zudem rufen sie zum Spenden des Energiegeldes auf, heißt es in einer Mitteilung.

Die Energiekosten steigen immer mehr. Zu den Ligaverbänden kommen die Menschen mit Unterstützungsbedarf schon immer früher im Monat. Deshalb möchte die Liga Ravensburg eine kleine Kampagne starten. Der Grundgedanke dabei ist, alle Steuerzahler erhalten im September 300 Euro Energiegeld. Aber nicht wirklich Alle brauchen dieses Geld, andere brauchen es deutlich mehr, heißt es in einer Mitteilung der AWO. Die Liga möchte ein Umverteilungskonzept anbieten und dafür werben, die 300 Euro an die Liga-Verbände und damit die stärker betroffenen Menschen weiterzugeben. Jede Organisation gibt dieses Geld für Energiezuschüsse, im Rahmen ihrer sozialen Arbeit, an Klientinnen und Klient weiter, heißt es.