Energie und Unterstützung fürs Jubiläumsjahr

Der TSB Ravensburg wird in diesem Jahr 175 Jahre alt. Damit sie auch im Jubiläumsjahr die notwendige Power haben, gab es für den Vereinsvorstand vom Ravensburger Lions-Club eine Palette Energie-Drinks und für die Vereinskasse einen Zuschuss in Höhe von 2000 Euro.

Vor allem die inklusive Sportgruppe RAKETE des TSB wird vom Lions-Club seit Jahren unterstützt. In ihr trainieren circa 40 Menschen mit und ohne Handicap ab 14 Jahren. Auch von sozial benachteiligten Kindern übernimmt der Club den Vereinsmitgliedsbeitrag und ermöglicht ihnen so die Teilnahme am Sport und am Vereinsleben.

Den größten Anteil dieser Spenden finanziert der Lions-Club über den Erlös aus dem „Fröhlichen Maimarkt“, der nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Am Samstag, den 7. Mai werden die Mitglieder des Lions Club wieder Flohmarktartikel wie Bücher, Geschirr, Tischdecken, Taschen oder Spielzeug auf dem Marienplatz verkaufen. Auch eine große Tombola wird es wieder geben. Der Erlös kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten zugute.