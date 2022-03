Energie ist das Thema beim Bauen und Sanieren

Es wird ein Eldorado für alle, die bauen, sanieren oder daheim was verändern wollen: Von 8. bis 10. April finden sie in der Oberschwabenhalle bei der Messe „hausplus“ alles rund ums Bauen und Sanieren, neueste Trends, Lösungen und Ansprechpartner. Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) erwartet etwa 130 Aussteller. Die Messe ist an den drei Messetagen Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Wer gerade baut oder ein Bauprojekt plant oder sich beispielsweise Gedanken über Energieversorgung macht, ist Zielgruppe der Messe. „Mit einem Messebesuch bei uns hat man enorm viel abgedeckt“, sagt Messeleiter Stephan Drescher. Er ist Geschäftsführer der RVG, die die „hausplus“ ebenso wie alle anderen Messen der früheren kommunalen Messegesellschaft übernommen hat und weiterführt. „Wir wissen aus früheren Jahren, dass gerade diese breite Palette an Angeboten für unsere Besucherinnen und Besuchern besonders wichtig ist: dass sie bei uns so viele Infos und Angebote hier auf einmal sehen, anfassen, diskutieren und vergleichen können.“

Das beherrschende Thema für die Bausaison 2022 zeichne sich laut Drescher deutlich ab: die Energieversorgung. „Gut, dass wir dieses Thema seit Jahren im Zentrum unserer Messe haben – mit vielen Anbietern und Experten, außerdem als großen Themen-Schwerpunkt bei unseren kostenlosen Fachvorträgen.“

Auch dieses Jahr gibt es ein umfassendes Vortrags-Programm mit 21 Terminen, freitags bis sonntags im Stundentakt. Bei zehn dieser 21 Termine geht es ums Heizen oder eigene Energie-Erzeugung. Die Experten geben nützliches Wissen kompakt weiter – ganz praxisnah und für Laien gut verständlich. Neu ist dieses Jahr, dass Teile des Vortragsprogramms gestreamt und aufgezeichnet werden. Man kann sie also auch im Internet verfolgen, zeitgleich oder später. „Ein kostenloser Service für die Öffentlichkeit, den wir 2022 das erste Mal anbieten“, sagt Stephan Drescher.

Nach der Pandemie-Pause 2021 und der Terminverschiebung 2022 von Januar auf April haben sich zirka 130 Aussteller angemeldet. Die Handwerker, Fachfirmen und Bauunternehmer kommen fast alle aus der Region. Obwohl der Bauboom in Oberschwaben anhält, die Auftragsbücher vielerorts voll sind und Kunden auf Handwerker öfters warten müssen, nehmen sich Betriebe extra Zeit für die Messe.

„Holzbau ist weiterhin ein großes Thema“, sagt der Messeleiter. Aber nicht nur: Auch Ziegel, Lehm und viele andere Baumaterialien könne man kennenlernen und vergleichen. Hinzu kommen Fenster, Türen, Dächer. Alles, was man braucht, um Keller zu bauen, Wintergärten oder Öfen. Dazu viele nützliche Produkte und Helfer, um zu reinigen, instand zu halten oder zu sanieren. Viele Anbieter haben sich auf regenerative Energien spezialisiert, andere auf Finanzierungen, Wasserfilter oder Insektenschutz. Es geht um digitale Lösungen und Smart Home, um mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit zuhause.

Die „hausplus“ ist Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro, ermäßigt 6 Euro. Mit der SZ-Abokarte zahlt man sechs Euro für zwei Personen.Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Kostenlose Stellplätze sind direkt an der Oberschwabenhalle.

Weitere Informationen unter www.hausplus-rv.de