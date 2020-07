Enduro-Mountainbiker rast zum Sieg

Wie alle anderen Radsportler haben auch Janik und Laurin Voth vom Schneelaufverein Ravensburg lange auf den Start in die Saison 2020 warten müssen. Bei zwei internationalen Rennen in Tschechien und der Slowakei fiel nun für die beiden Ravensburger der Startschuss im Mountainbike-Enduro.

Das erste Rennen für die Brüder Janik und Laurin Voth nach der monatelangen Zwangspause wegen der Corona-Krise war das Rennen der Ceská Enduro Serie in Tschechien. Es gab hier zwar noch keine Weltcuppunkte zu sammeln, aber die Strecken waren laut Mitteilung der Ravensburger „fahrtechnisch sehr anspruchsvoll“. Dazu stand Voths in Tschechien eine namhafte Konkurrenz gegenüber. Unter anderem war der Europameister Milan Myšík am Start, der das Rennen der Eliteklasse dann auch auf dem vierten Platz beendete. Dass der 22-jährige Janik Voth in seinem ersten Eliterennen der Saison gleich auf Platz neun landete, ist in diesem Fahrerumfeld als sehr stark zu werten.

Ebenfalls für eine große Überraschung sorgte sein jüngerer Bruder Laurin. Der 20-Jährige erklomm in der U21-Klasse nach sechs nahezu perfekten Downhill-Stages letztlich den zweiten Platz des Siegerpodests. Schneller war nur noch der amtierende deutsche Juniorenmeister Valentin Schleicher, der dieses Rennen auch als ersten Saisoneinsatz geplant hatte.

Eine Woche später wurde es für Laurin und Janik Voth wirklich ernst. Im slowakischen Mýto konnten zum ersten Mal Weltcup-Qualifikationspunkte für die begehrte Enduro World Series gesammelt werden.

Keine leichte Aufgabe, da die Strecken nur zum Teil im neu angelegten Ski- und Bikepark von Mýto waren. Das besonders schwierige fünfte Teilstück war nahezu vertikal in einen der Berge der niederen Tatra gezeichnet. Einige Stellen waren so steil und verblockt mit Felsen, dass nur wenige Fahrer überhaupt ohne Sturz oder Defekt da hindurch kamen. Einer, der es schaffte, war Janik Voth, der mit fehlerfreien Stages am Schluss Rang sechs der Elitefahrer belegte und so seine ersten Qualifikationspunkte für die kommende Saison 2021 sammelte.

Nach mehr als fünf Stunden Fahrzeit und sechs zu wertenden Downhill-Stages war Laurin Voth mit einer Gesamtzeit von 25:09 Minuten gerade mal neun Sekunden langsamer als sein Bruder. Das war mit großem Abstand vor dem Zweiten, Jachym Polak aus Tschechien, der Sieg in der U21-Klasse. Die Belohnung dafür ist die sofortige Qualifikation für die Enduro World Series im kommenden Jahr, die es für einen Sieg in einem Qualirennen automatisch gibt. Der Saisonstart lief für die beiden Fahrer des Schneelaufvereins Ravensburg also ganz nach Wunsch. Nun muss sich zeigen, welche Rennen in den kommenden Wochen gestartet werden können und ob Laurin und Janik Voth ihre gute Form beibehalten können.