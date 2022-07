Endspurt der Wagenbauer vor dem Weißenauer Kinderfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Requisitenhalle der Heimat- und Kinderfestkommission Weißenau wird derzeit fleißig gesägt, gehämmert und lackiert. Historische Festzugswagen werden von Spinnweben befreit und gründlich abgestaubt, die Achsen geschmiert, die Aufbauten ausgebessert. Emsiges Treiben, das nur selten vom Zischen einer Bierflasche unterbrochen wird. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause haben die Wagenbauer viel zu tun, damit am kommenden Sonntag wieder der traditionelle Festzug mit über 70 Gruppen, rund 30 Wagen und mehreren Hundert bunt kostümierten Teilnehmern stattfinden kann.

Pünktlich zum Fest präsentierten die Wagenbauer am ersten Freitag im Juli zwei liebevoll restaurierte Festwagen: Dem Wagen „Bienenkönigin“ hat Malermeister Bekim Rushiti in den vergangenen Monaten zu neuem Glanz verholfen, während sein Kollege Harry Straupeneck den Motivwagen „Gartenzwerge im Klostergarten“ liebevoll neu bemalte. Der pensionierte Malermeister Straupeneck gehört seit vielen Jahren zum Wagenbauer-Team, wo er sich als Spezialist für filigrane Malerarbeiten einen Namen gemacht hat.

Derweil arbeiten Fritz Schwarz und Hubert Schmid unter Hochdruck an der Fertigstellung des neuen Motivwagens „Waldfest 1911“, der an die Ursprünge des Kinderfests erinnert. 1911 organisierte der zwei Jahre zuvor gegründete Bürgerverein Weißenau erstmals ein Waldfest. Dazu wurde ein Pferdefuhrwerk mit Getränken, Würsten und Brezeln, Geschenken für die Kinder, einem Waschkessel zum Erwärmen der Würste sowie Pfählen und Brettern beladen. Dann setzte sich der Zug samt Pferdefuhrwerk und begleitet von der Musikkapelle Sternberg in Bewegung. Am Festplatz Rasthalde in der Nähe des Rahlenhofs angekommen, mussten die Weißenauer aus dem mitgebrachten Holz erst einmal Tische und Bänke zimmern, bevor das Fest begann.

Nach zweijähriger Pause wird dieses Jahr wieder drei Tage ausgiebig gefeiert. Los ging es am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Antrommeln der Schülertrommler und dem Luftballonstart auf dem Festplatz bei der Grundschule Weißenau, mit Fackelserenade um 22 Uhr und Feuerwerk. Höhepunkt des traditionellen Fests ist der historische Festzug am Sonntag um 10.30 Uhr. An allen drei Festtagen bieten die Veranstalter ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Musik und Bewirtung auf dem Festplatz. Das komplette Festprogramm gibt es unter www.kinderfest-weissenau.de.