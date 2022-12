Endlich Zeit, zur Ruhe zu kommen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das helle gemütliche Wohnzimmer wirkt einladend, seine Bewohner offen und zufrieden. Kaum zu glauben, was die vierköpfige Familie aus dem Iran in den vergangenen sechs Jahren erlebt hat. Die Beratungsstelle für geflüchtete Menschen des DRK-Kreisverbandes Ravensburg unterstützt sie, seit sie 2016 nach Deutschland kam.

Die 11-jährige Tochter Baran spricht fließend Deutsch. Baran ist mit Feuer und Flamme aktiv bei den Royal Rangers, den christlichen Pfadfindern. Im vergangenen Jahr ließ sie sich taufen und ist von den christlichen Geschichten, die die Leiterin spannend erzähle, begeistert. Bruchstückhaft erinnert sich die damals Fünfjährige an Szenen bei der Flucht auf dem Boot.

Die Flucht vor sechseinhalb Jahren erfolgte überstürzt und währte 57 lange Tage. Dem Regime gefiel die politische und christliche Einstellung der Familie nicht. Vor fünf Jahren wurde Sohn Rayan in Deutschland geboren. Die Familie lebte an etlichen verschiedenen Wohnsitzen. Nach Erhalt des auf zwei Jahre befristeten Aufenthaltstitels zog sie diesen Sommer in die Weststadt in die Dreizimmerwohnung. Vater Aboutaleb Khodaband Ali meint: „Dann konnten wir etwas Ruhe haben und atmen.“ Unterstützung bei der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis wegen nachhaltiger Integration erhielt die Familie durch den damals zuständigen Integrationsmanager der Beratungsstelle für geflüchtete Menschen des DRK-Kreisverbandes Ravensburg.

Wenn diese jahrelange Odyssee bei den gastfreundlichen Familienmitgliedern Schäden hinterlassen hat, sind sie für Außenstehende nicht erkennbar. Mutter Somayyeh Akhavan Roodposhti macht seit September eine Ausbildung zur Operationstechnischen Assistentin (OTA). Zuvor hat die 36-Jährige in der Klinik in Lindau bereits als Krankenpflegerin gearbeitet. Ihre OTA-Ausbildung aus dem Iran wurde hierzulande nicht anerkannt. Aboutaleb Khodaband Ali macht eine Ausbildung zum Fachlageristen in Ravensburg. Er hatte zuvor eine unbefristete Stelle im Lager eines örtlichen Unternehmens, die er aber verlor, da er eine Duldung erhalten hat. Um die Chance zu erhöhen, nicht abgeschoben zu werden, begann er seine Lehre. Die macht er in dem Betrieb, in dem er zuvor schon gearbeitet hat. Beauftragt für das Integrationsmanagement wurde das DRK von der Stadt Ravensburg.