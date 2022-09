Endlich wieder Nauders!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnte die Lebenshilfe Ravensburg in diesem Jahr wieder zwei Ferienfreizeiten anbieten.

Für die Teilnehmer/innen, die von Ehrenamtlichen begleitet wurden, ist der Urlaub in Nauders das Highlight des Lebenshilfe-Jahres und gleichzeitig eine Entlastung für die Angehörigen.

Insgesamt hatten 36 Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, in Südtirol Urlaub zu machen. Die Freizeiten standen unter den Mottos „Rund ums Wasser“ und „Disneyland“.

Ausflüge in die nähere Umgebung sowie verschiedene Angebote wie gemeinsames Singen, Batiken, Wandern, das Vorbereiten eines kleinen Theaterstücks zum jeweiligen Motto passend für den Abschlusstag, Disco, Baden im hauseigenen Swimmingpool und an Seen in der Umgebung, sowie ein Karaokeabend standen auf dem Programm.

Im Oktober treffen sich die Teilnehmer/innen, deren Angehörige und die Ehrenamtlichen im Haus der Freu(n)de der Lebenshilfe, um bei Kaffee und Kuchen die großartigen Erlebnisse während des Aufenthaltes noch einmal anhand von Fotos und Gesprächen in Erinnerung zu rufen.