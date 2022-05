Endlich wieder Fußball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem hat nach Corona-Pause wieder ein Schulsportwettbewerb für Grundschulen stattfinden können. Ein gut besuchtes Fußballturnier mit sieben Jungenmannschaften und zwei Mädchenmannschaften wurde von der Stefan-Rahl-Grundschule ausgerichtet.

In einem spannenden Turnier setzte sich am Schluss bei den Jungen die Grundschule Berger Höhe aus Wangen verdient durch und wurde Erster. Zweiter wurde die 1. Mannschaft der Schule am Martinsberg aus Weingarten und Dritter die Grundschule Neuravensburg. Bei den Mädchen gab es gleich zwei 1. Plätze für die Mannschaften der Stefan-Rahl-Grundschule.

Die Sieger nehmen nun am Turnier auf der nächsthöheren Stufe teil. Die Siegerehrung wurde von Ferdinand Mähr durchgeführt, dem Kreisbeauftragten für Jugend trainiert für Olympia. Er erinnerte dabei an Paul Wanner aus Amtzell, der auch im Grundschulalter bei diesem Turnier mitgemacht hatte und nun eine stolze Karriere beim FC Bayern München vor sich hat. Er dankte auch dem Organisator Uwe Großmann für die reibungslose Durchführung, sowie den 3. Klassen der Stefan-Rahl-Grundschule für die Verpflegung mit Waffeln, Sandwiches und Getränken.