Endlich wieder ein Kultourtag

Nach der langen Corona-Pause konnte am letzten Tag vor den Pfingstferien an der Stefan-Rahl-Grundschule endlich wieder ein klassenübergreifender Projekttag stattfinden. Passend war das Motto „fit und gesund“.

Sich körperlich fit halten, aber auch entspannen und lachen sind die Grundsätze einer gesunden Lebensführung. Schon in jungen Grundschuljahren lässt sich dies lernen.

Wie? das konnten die Schülerinnen und Schüler in vielfältigen Angeboten erfahren. Man lief beim Orientierungslauf Ziele an, lachte herzhaft als Clown; begab sich auf einen Blind-Parcours, bastelte Anti-Stressbälle, entspannte beim Kinder-Yoga, konnte nach dem Joggen rund um Obereschach auch noch Gehirnjogging durchführen, und und und … Vom Kopf bis zu den Zehen wurde alles in Form gebracht.

Aus den verschiedenen, vielfältigen Angeboten konnten sich die Schüler*innen das für sie Interessante auswählen und danach zum nächsten wechseln.

Da auch das Wetter sich in toller Form zeigte, war es ein rundum gelungener Kultourtag.