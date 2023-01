Endlich im Ruhestand - was kann ich jetzt sinnvolles tun?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Seniorentreff Ravensburg am Hirschgraben startet mit einer Reihe Veranstaltungen ins neue Jahr: So gibt es Vorträge zu verschiedenen Themen wie beispielsweise am Dienstag, 31. Januar, „Energiesparen für Seniorinnen und Senioren“ der Energieagentur Ravensburg oder am Donnerstag, 9. Februar, zum neuen flexiblen Kleinbus auf Anfrage des ÖPNV (MOBI).

Im Programmheft von Januar bis April findet man ein vielfältiges Veranstaltungsangebot von Vorträgen, Exkursionen, offenen Sonntagen, Gesprächskreisen oder unterschiedlichen digitalen Angeboten.

Darüber hinaus enthält das Programm eine breite Palette an rund 60 regelmäßig stattfindenden Gruppenaktivitäten für Ältere ab 55 Jahren in den Bereichen wie Sport und Spiel, Singen und Musizieren, Sprachen sowie handwerkliches und kreatives Gestalten. Neu beginnt ein Ballettkurs und ein Veeh-Harfen-Kurs mit eigener Veeh-Harfe.

Das Programmheft und weitere Infos sind montags bis freitags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr im Hirschgraben 7 erhältlich. Näheres ist auch unter Telefon 0751/32747 oder auf der Homepage www.seniontreff-rv.de zu erfahren. Wir freuen uns auf Sie.