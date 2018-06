Endlich: Haus der Kirche öffnet im September

Es ist immer noch zu: Ins neue Haus der katholischen Kirche in der Ravensburger Wilhelmstraße kommen nach wie vor nur die Mitarbeiter der Gesamtkirchenpflege rein. Sie haben ihre Büros im September vergangenen Jahres bezogen. Doch Veranstaltungsräume, Pfarrbüro und Begegnungszentrum stehen nach wie vor leer. Nun hofft Pfarrer Hermann Riedle, dass man Anfang September mit fast einem Jahr Verspätung endlich an den Start gehen kann.

Da die ursprüngliche beauftragte Elektrofirma Murks abgeliefert hatte, wurden von Dezember 2017 bis Februar 2018 deren Schnitzer ausgebessert und entsprechende Details umgeplant. Unter anderem hatten die Brandmeldeanlage, der Rauchabzug und die Notbeleuchtung nicht richtig funktioniert oder waren verkehrt angebracht worden. Auch die Brandschutzauflagen waren nicht zur Zufriedenheit von Brandschutzbeauftragten und städtischem Bauordnungssamt umgesetzt. Hier wurde ebenfalls nachgebessert.

„Jetzt“, sagt Liebfrauenpfarrer Riedle, „fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten“: Fluchtpläne müssen noch fertig gemacht, Feuerlöscher aufgehängt und Hinweisschilder angebracht werden. Zudem braucht der Elektroschrank eine andere Abdeckung – doch die Lieferung zieht sich und klappt nicht wie gewünscht.

Am 22. Juni ist Abnahme

All das wird am 22. Juni vom Bauordnungsamt abgenommen – und, wie Riedle hofft, für gut befunden. Weil er mittlerweile aber ein gebranntes Kind sei, traut sich der Pfarrer nicht mehr, großartig vorauszuplanen. Eigentlich war der optisch der Stadtmauer nachempfundene Neubau mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern nämlich schon im Oktober vergangenen Jahres eingeweiht worden. Doch auch der nächste ins Auge gefasste Termin am 31. März ist geplatzt, Einzug und Eröffnung verschoben sich weiter. Sogar ein Termin mit dem ehemaligen Ministerpräsident Erwin Teufel, der eigentlich im Haus der katholischen Kirche hätte stattfinden sollen, musste wegen der Nachbesserungsarbeiten abgesagt werden.

Trotz aller Verzögerungen stellt sich Hermann Riedle nun vorsichtig darauf ein, dass er und seine Mannschaft von 1. September an im Neubau arbeiten. Er geht davon aus, dass es von der Umstellung der EDV bis zur Beauftragung der Firma locker vier Wochen dauert, ehe der Umzug über die Bühne ist.

Café als offener Begegnungsraum

Dann endlich können die schmucken Veranstaltungsräume ebenso wie das Foyer-Café genutzt werden. Letzteres soll montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags bis 12 Uhr geöffnet haben – für alle, die sich mal eben gemütlich wo hinsetzen möchten. Kaffee und Getränke wird es dort geben, einen Verzehrzwang nicht. Riedle wünscht sich das Ganze als offenen Begegnungsraum. Hintergrund: „Wir wollen gut erkennbar an einem zentralen Ort in der Stadt eine einladende Kirche sein“.

Wie hoch die Nachbesserungen finanziell zu Buche schlagen, ist noch nicht heraus. Die Baukosten des zunächst umstrittenen neuen Gemeindezentrums für die beiden Kirchengemeinden Liebfrauen und St. Jodok liegen bei 4,7 Millionen Euro.