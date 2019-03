Endlich darf das Funkenfeuer in Ravensburg brennen

Nachdem Orkanböen und Regenschauer das Funkenfeuer auf dem St. Christina-Hang am 10. März verhindert hatten, durfe es nun endlich brennen: Zahlreiche Zuschauer schauten bei nun besserem Wetter am Samstagabend in die lodernden Flammen. Zwar windete es zeitweise wieder stark, dennoch konnte der mehrere Meter hohe, mit Paletten und Tannenbäumen aufgestapelte Funken von den Organisatoren des Musikvereins St. Christina entzündet werden. Lichterloh trieben die Flammen in den Himmel. Zeitweise wurden die Gäste durch dunkle Rauchschwaden, die der aufkommende Wind in ihre Richtung blies, zur Seite gedrängt. Durch das Feuer soll der Tradition nach der Winter ausgetrieben werden. Mit warmen Saitenwürstchen und Getränken versorgte der Musikverein St. Christina seine Gäste.