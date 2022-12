Endgültiger Abschied von OSK-Ex-Geschäftsführer Adolph

Die Ravensburger Oberschwabenklinik (OSK) hat sich endgültig von Ex-Geschäftsführer Oliver Adolph getrennt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Klinik hervor. Schon seit September ist Adolph seines Amtes entbunden, sein Vertrag wäre aber noch weiter gelaufen. Wie es jetzt zum vorzeitigen Vertragsende kam und ob eine Abfindung gezahlt wird, bleibt unklar. Die Klinikleitung beantwortet Fragen dazu nicht.

Aufsichtsrat hat Adolph des Amtes entbunden

Es ist das Ende eines schwierigen Kapitels in der Geschäftsführung der OSK. Adolph hatte 2020 die Nachfolge von Geschäftsführer Sebastian Wolf angetreten. Doch er harmonierte weder mit seinen gleichberechtigten Co-Geschäftsführern Petra Hohmann und Michael Schuler noch mit den meisten Chefärzten, die dann im Juli in einem Brief an den OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Harald Sievers, Adolph das Vertrauen entzogen. Nachdem die Mitarbeiterproteste immer weitere Kreise zogen, zog der Aufsichtsrat im September die Reißleine und entband Adolph von seiner Funktion als Geschäftsführer.

Die Querelen kommen den kommunalen Klinikverbund, der zu 95 Prozent in Trägerschaft des Kreises und zu 5 Prozent der Stadt Ravensburg gehört, teuer zu stehen. Die Auseinandersetzung mit Adolphs Co-Geschäftsführerin Hohmann zeigt dies beispielhaft: Ihr wurde nach einem Vergleich vor dem Landgericht Ravensburg eine Abfindung in Höhe von insgesamt 370 000 Euro gezahlt, verbunden mit einer Stillschweigens-Vereinbarung. Dazu hatte der Vorsitzende Richter in der Güteverhandlung dringend geraten, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden.

Klinik beantwortet keine Fragen zum Vertragsende

Auch Adolph musste nach seiner Amtsenthebung wohl weiterhin bezahlt werden, sein Vertrag lief nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ noch bis Mai 2023. Nun aber wurde er vorzeitig beendet.

In der Pressemitteilung der Klinik heißt es: „Herr Prof. Dr. Adolph scheidet in gutem Einvernehmen zum Jahresende aus seinem Dienstverhältnis und seinem Amt als Geschäftsführer der Oberschwabenklinik gGmbH aus, um sich anderen beruflichen Aufgaben zuzuwenden.“

Ob Adolph oder die Klinik auf eine vorzeitige Beendigung gedrängt hatte, beantwortet die Pressestelle der Oberschwabenklinik auf SZ-Anfrage nicht. Auch die Frage, ob mit der vorzeitigen Vertragsbeendigung die Zahlung einer Abfindung verbunden ist, bleibt unbeantwortet. Stattdessen teilt der neue Geschäftsführer Franz Huber mit: „Mit Prof. Adolph ist vereinbart, dass eine Kommunikation zu dem Thema nur durch die versandte Pressemitteilung erfolgt.“

Dank und Lob für den abgesägten Geschäftsführer

Diese Pressemitteilung ist ein Lobgesang auf den abgesägten Geschäftsführer, der vor dem Hintergrund der Geschehnisse nahezu absurd wirkt und sich wie ein Arbeitszeugnis liest. Darin heißt es unter anderem, dass der Aufsichtsrat, der Adolph selbst des Amtes entbunden hat, nun traurig über seinen Weggang sei: „Gesellschafter und Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik gGmbH bedauern das Ausscheiden von Herrn Prof. Dr. Adolph und bedanken sich für seine sehr guten Leistungen für die Oberschwabenklinik gGmbH und ihre Patienten.“

Und weiter wird bilanziert: „Das in die Zukunft weisende neue medizinische Konzept der OSK ist ebenso wie die hervorragenden Leistungen der OSK während der Corona-Pandemie untrennbar mit seinem Namen verbunden.“

Neues Führungsgremium für Interimszeit angetreten

Für die Umsetzung der angestoßenen Veränderungen, dazu zählt unter anderem die Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee, ist ein Führungsquartett unter Leitung des 52-jährigen Betriebswirts Franz Huber angetreten. Für eine Interimszeit bis Ende 2023 führt er die Klinik mit einem Medizinischen Leiter (Oliver Rentzsch), einem Kaufmännischen Direktor (Ulrich Hornstein) und einem Pflegedirektor (Swen Wendt).