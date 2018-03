Emrah Elciboga präsentiert erstes Projekt

Dass er irgendwann Istanbul verlässt und nach Ravensburg zieht, hätte Emrah Elciboga, ein bekannter Schauspieler und Regisseur in der Türkei, selbst auch nicht gedacht. Doch wie das Leben so spielt – der Liebe wegen lebt er seit 2016 in Ravensburg.

Nach den ersten Eindrücken in Deutschland war laut einer Pressemitteilung des Theaters Ravensburg ihm sofort klar, dass er mit seinem Beruf eine Brückenfunktion zwischen deutschen und zugewanderten wie geflüchteten Menschen werden möchte. So sei das Theaterstück „(A) Rhythmische Welt“ entstanden, erzählt er, eine musikalisch-theatralische Begegnung der Kulturen. Begleitet von viel Musik und Tanz, machen sich die Amateurdarsteller verschiedenster Herkunft auf die Suche nach der eigenen Identität.

Die Vereinsamung der Menschen durch äußere Einflüsse, Rassismus und Kriege wird durch den häufigen Wechsel verschiedener Kleidungsstücke in Form einer Zeitreise durch populäre Musik der jeweiligen Phasen auf der Bühne dargestellt, heißt es in der Ankündigung weiter. Durch die diskriminierenden und dramatischen Szenen im weiteren Verlauf schaukelt sich das Stück in ein hasserfülltes Chaos hoch.

Wir haben Emrah Elciboga zu seinem Stück befragt:

Warum ein interkulturelles Theaterstück?

Das Erste, was mir hier in Deutschland auffiel, ist, dass sich Zugewanderte eher als Arbeitskraft sehen und ihre kreative und kulturelle Seite auf der Strecke bleibt. Dabei gibt es großes Potenzial. Musik und Tanz haben seit jeher einen vereinenden Charakter für alle Völker, gleichzeitig bieten sie sehr viel Raum zum Selbstausdruck eines jeden Individuums.

Wie kam das Projekt zustande?

Meine Frau arbeitet im Diakonischen Werk Ravensburg mit Flüchtlingen zusammen. Wir erkannten schnell, dass sich unsere beruflichen Interessen überschneiden und stellten das von mir entwickelte Projekt dem Kulturamt Ravensburg vor. Somit kam eine Kooperation mit dem Theater Ravensburg – das uns auch theaterpädagogisch unterstützt – und der Diakonie Ravensburg zustande. Mit Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ konnten wir das Projekt starten.

Wie sind Ihre Beobachtungen und Erfahrungen mit den Teilnehmenden?

Es spielen neun Teilnehmer mit, die aus verschiedenen Ländern kommen, wie Syrien, Albanien, Türkei, Afghanistan, Deutschland und dem Libanon. Anfangs waren alle neugierig, aber zurückhaltend und unsicher. Manche von ihnen hatten zuvor absolut keine Berührungspunkte mit dem Theater. Auch das nähere Zusammenarbeiten mit dem anderen Geschlecht brauchte Mut und Überwindung. An die Proben mit Übersetzung mehrerer Sprachen durch meine Frau mussten wir uns alle erst gewöhnen. Trotz der Sprachbarrieren und unterschiedlichen Kulturen, konnte sich die Gruppe mit verschiedenen Kontakt- und Vertrauensübungen sehr gut annähern. Heute sehe ich selbstbewusste und dynamische Amateurdarsteller auf der Bühne, die sich mit Körper und Geist definieren können und darin aufblühen. Sie treffen sich auch außerhalb des Theaters miteinander und gehen viel offener auf andere Menschen zu. Und genau das zählt für mich. Denn einseitig kann Integration nicht funktionieren.

Wo sehen Sie sich in der Zukunft innerhalb der deutschen Gesellschaft?

Mein Ziel ist es, der deutschen Sprache mächtig zu sein und in einer deutschen Produktion als Darsteller und Regisseur zu arbeiten.