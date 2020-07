Für ein bisschen Rutenfeststimmung am Bodensee hat der gebürtige Ravensburger Berthold Sießegger gesorgt. Damit wollte er vor allem seinem krebskranken Bruder Hugo eine Freude bereiten.

Berthold Sießegger wohnt mittlerweile in Wasserburg in einem Jahrhunderte alten, ehemaligen Bauernhaus, das momentan ein Rutenfest-Adler schmückt. Darunter hat er zwei Flaggen angebracht - die von Ravensburg und Wasserburg. Auch wenn es ihm und seiner Frau am Bodensee sehr gefällt, ist Sießegger eigentlich immer ein Ravensburger geblieben. Hier, wo er und seine fünf Geschwister aufgewachsen sind und das Gymnasium besucht haben. Für seinen Bruder Hugo und ihn stand damals der Sport, vor allem Handball und Leichtathletik, an vorderster Stelle. Aber eben auch das Rutenfest und insbesondere das Adlerschießen. Die beiden Brüder haben noch kein einziges Adlerschießen verpasst - weder während ihrer Schulzeit noch danach beim Altenschießen. Beide engagierten sich bei den Landsknechten und beim Trommlerkorps. Hugo Sießegger war bereits beim ersten Adlerschießen nach dem Krieg dabei. Dass das Rutenfest in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen ist, ist für ihn besonders schwer, denn möglicherweise war es die letzte Gelegenheit für ihn, beim Altenschießen dabei zu sein. Denn Hugo Sießegger, Jahrzehnte lang Kämpfer und häufiger Sieger für den Turn- und Sportbund (TSB) Ravensburg, bestreitet seit einem knappen Jahr mit seiner ganzen Kraft seinen schwersten Kampf: den gegen Krebs. Aus diesem Grund hat Berthold Sießegger den Adler an seinem Haus angebracht. Er wollte seinen Bruder im größeren Familienkreis etwas Rutenfeststimmung spüren lassen und ihm Mut machen, dass er das Altenschießen 2021 noch mit erlebt. In seiner Wohnung in Ravensburg hängen bereits Zepter und Krone, nur der Reichsapfel fehlt noch. Diesen würde ihm sein Bruder Berthold von Herzen gönnen. Der Adler am Haus in Wasserburg steht ihm jedenfalls zum Probeschießen immer zur Verfügung. Foto: Christian Lewang