Elternwille gegen Populismus

In der Ravensburger Schulentwicklung werden derzeit wichtige Weichen gestellt. Für Johannes Volz ist es entscheidend, dass die Interessen der Eltern in diesem Prozess gehört und berücksichtigt werden. Als gerade wiedergewählter Vorsitzender des Gesamtelternbeirates (GEB) will Volz sich deshalb zwei weitere Jahre einbringen und einmischen. Dazu gehört für ihn auch eine entschiedene Haltung gegenüber „Populisten im Gemeinderat“, sagte er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Der 53 Jahre alte Ravensburger, Vater von sieben Kindern, definiert sein Ziel für die Schulstadt Ravensburg so: „Exzellente Bedingungen schaffen, an jedem Standort und für jede Schulform.“ Die Stadt habe da durch Fehler in der Vergangenheit viel aufzuholen. Jetzt biete sich nach der Sanierung der Gymnasien mit den großen Plänen für ein neues Bildungszentrum auf der Kuppelnau eine einmalige Chance. Volz, der als Mitglied der Arbeitsgruppe den Prozess Schulentwicklung ein Jahr lang intensiv begleitet hat, ärgert sich deshalb darüber, dass der Beschluss des Gemeinderates zumindest der Formulierung nach den angestrebten Abriss und Neubau der Kuppelnauschule „abgespeckt“ habe.

Statt von einem neuen Gebäude ist jetzt von „geeigneten Schulräumen“ die Rede, die hier für die zusammengelegten Gemeinschaftsschulen und die Grundschule geschaffen werden sollen. Volz: „Geeignete Räume können auch Container sein.“ Der Vorsitzende des Gesamtelternbeirates kritisiert, dass im Gemeinderat und in der öffentlichen Diskussion vornehmlich jene, die nicht bei den monatelangen Vorberatungen dabei gewesen seien, das Thema auf das Stichwort „Abriss ohne Not“ reduzieren und das auch noch angeblich für eine Schulart. „Da sprechen Polemiker und Populisten“, sagt Volz mit Blick auf die Fraktion der „Bürger für Ravensburg“, aber auch auf CDU-Mann Rolf Engler. „Wenn sich Stadträte nicht mehr mit den Fakten auseinandersetzen, dann fühle ich mich als Ehrenamtlicher, der viel Zeit investiert hat, nicht ernst genommen.“

Fakt ist für Volz, dass die heutige Kuppelnauschule keine guten Bedingungen für modernen Unterricht biete und auch kein schützenswertes Gebäude sei: „Das ist ein Zweckbau, wie sie in den 70er-Jahren schnell und günstig zuhauf entstanden sind.“ Fakt sei auch, dass es ohnehin zusätzlichen Platzbedarf gebe, selbst wenn beide Schulen bestehen bleiben würden. Und schließlich baue man nicht für einen Schultyp, sondern für Schüler und Lehrer.

Volz ist niemand, der die Gemeinschaftsschule für das alleine seligmachende Modell hält, ihr sehr wohl aber jetzt im Prozess der Fusion besondere Anschubhilfe gönnt: „Diese Schulform hat sich in Ravensburg längst bewährt, auch wenn das viele noch nicht bemerkt haben.“ Jetzt komme es darauf an, die zusätzlichen Chancen der fusionierten Schule, der Kooperation mit der Grundschule und des neuen Gebäudes selbstbewusst zu vermitteln.

Viel gestritten worden ist über die Frage, ob eine Zentralisierung der Sekundarstufe in der Stadt der richtige Weg sei. Volz ist auch aus Elternsicht davon überzeugt. „Dadurch wird Kooperation leichter. Und die Kinder wollen sich in der Stadt treffen, nicht irgendwo auf der grünen Wiese sitzen.“

Während der 53-Jährige die Beteiligung der Eltern beim Thema Kuppelnau lobt, kritisiert er, dass an anderer Stelle lange nicht mit dem GEB gesprochen worden sei. Beispiel neue Sporthalle. Der selbstständige Unternehmer bleibt dabei, dass eine Halle am Standort Rechenwiesen für den Vereins- und Leistungssport ideal sei. Nicht jedoch für den Schulsport – wegen der weiten Wege zum Sportunterricht. Er könne dennoch mit dieser Lösung leben, wenn Sportstunden geschickt in die Randzeiten gelegt werden. Viel lieber aber wollen die Elternvertreter noch über weitere, kleinere Lösungen nachdenken, wie in der Nähe der Schulen weitere Sportstunden angeboten werden können – etwa durch Erweiterungen bestehender Hallen.