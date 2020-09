Elternkurs in Ravensburg

Seit über 30 Jahren bietet der Deutsche Kinderschutzbund den Elternkurs „Starke Eltern - Starke Kinder“ für Eltern, Väter und Mütter mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren an. In diesem Jahr durch die Kooperation des Kinderschutzbundes Ravensburg und dem Familientreff der Caritas auch in Ravensburg. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes hervor.

Das Kursangebot soll Müttern und Vätern mehr Freude und Sicherheit an und in der Erziehung geben, heißt es dort. Durch ein vertiefendes Verständnis der kindlichen Entwicklungsphasen sollen Eltern dazu ermutigt werden, ihr Kind altersgemäß zu begleiten, anzuleiten und vor allem die Fähigkeiten und Stärken ihres Kindes in den Blick zu nehmen. Die Kurse würden das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und Kindern stärken und so helfen, den Familienalltag zu entlasten und das Miteinander zu verbessern, schreibt der Kinderschutzbund.

Die sechs Kursabende finden im Caritas-Zentrum Ravensburg in der Seestraße 44 jeweils dienstags von 19 bis 21 Uhr statt. Beginn ist am Dienstag, 6.Oktober, weitere Termine sind 13. Oktober, 20. Oktober, 3. November und 10. November. Der letzte Kursabend ist am Dienstag, 17. November. Die Kosten für den ganzen Kurs betragen 20 Euro für Einzelpersonen und 30 Euro für Paare. Eine Kostenübernahme durch das Landratsamt ist möglich und kann beim Kursleiter beantragt werden. Die Anmeldung erfolgt per Telefon oder E-Mail beim Kursleiter Walter Ritter unter der Telefonnummer 07524/9756762 oder ritter-sturies@gmx.de