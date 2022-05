Elterninitiative ermöglicht Berufserkundung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie schaut eigentlich der Beruf einer Journalistin aus? Was gehört zum Alltag eines Elektrotechnikers? Und wie viel verdient man in der IT-Branche? All diese Fragen und noch viele mehr konnten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Konrad bei einer Berufserkundung der besonderen Art stellen.

Auf Initiative dreier Eltern, einer Schülerin der Kursstufe und mit Unterstützung der Koordinatorin für Berufsorientierung Laura Hohmann organisierte das Gymnasium St. Konrad das Berufsvorstellungsevent „Eltern for Future“. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 konnten sich im Vorfeld zwei Branchen aussuchen, für die sie sich näher interessierten.

Im Rahmen von Speed-Dates konnten sich die Oberstufenschüler dann direkt mit Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Berufe unterhalten und austauschen, Fragen stellen und Kontakte knüpfen. Mehr als 50 Eltern und rund 150 Schülerinnen und Schüler machten von dieser einzigartigen Möglichkeit Gebrauch. Unterstützt wurde die Veranstaltung von den Bildungspartnern des Gymnasiums St. Konrad, neben der Stiftung Liebenau, Vetter Pharma und RAFI war hier auch Schwäbisch Media mit einem Stand vertreten.