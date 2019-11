Eltern von Frühchen tauschen sich aus und geben Tipps

Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages findet im St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg am Freitag, 15. November, von 11 bis 17 Uhr ein Aktionstag statt. Veranstalter wird dieser laut Vorschau gemeinsam vom Frühgeborenenzentrum der Oberschwabenklinik, der Kindernachsorge der Stiftung Liebenau und einer Initiative engagierter Eltern.

In Deutschland werden jährlich etwa 65 000 Kinder zu früh geboren. Um auf das Thema hinzuweisen, findet jedes Jahr der Welt-Frühgeborenen-Tag statt. Das Ravensburger EK ist Perinatalzentrum Level 1, also ein Zentrum der höchsten Stufe für die Versorgung Frühgeborener. Auf der Kinderintensivstation des EK werden Frühgeborene aus der ganzen Region betreut.

133 Frühgeburten im Jahr 2018

In der Frauenklinik Ravensburg kamen im vergangenen Jahr 1349 Kinder zur Welt. Hiervon wurden 133 Kinder aufgrund der Frühgeburt in der Kinderklinik behandelt. Die Kinderklinik betreut jährlich zwischen 45 und 75 Kinder, die mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm zur Welt kommen.

Beim Aktionstag am 15. November gibt es verschiedene Informationsstände zum Thema Frühgeburt und Stillen und Muttermilch, wie die Veranstalter weiter mitteilen. Die Klinik für Kinder und Jugendliche stellt an diesem Tag im Foyer das Inkubatormodell „Giraffe“ aus. Im Inkubator wird ein optimales Klima geschaffen, damit Neugeborene sich in Ruhe entwickeln können. Ergänzt wird das Programm von einem kleinen Frühchen-Quiz mit gesponsorten Preisen.

Die Sozialmedizinische Nachsorge der Stiftung Liebenau stellt seinen Frühchen-Treff „Mini-Glück“ vor. Der Frühchen-Treff ist ein Ort, an dem sich betroffene Eltern, deren Kinder noch in der Klinik oder auch bereits zu Hause sind, über ihre Erfahrungen austauschen und wertvolle Tipps erhalten können. Sie erhalten Rat und Unterstützung. Die Eltern haben beim Frühchen-Treff die Möglichkeit, über alltägliche Fragen zu sprechen, ihre Wünsche zu äußern oder kurze Zeit auch nur zu verschnaufen. Gelegentlich werden auch spezielle Fachvorträge angeboten.

Verein „Herzenssache“ ist mit dabei

Auch der Verein „Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen“ ist beim Aktionstag mit dabei. Der Verein wurde 2015 von einer betroffenen Mutter aus Brandenburg gegründet. Ihr fiel damals auf, dass es für sehr kleine Säuglinge, wie Frühgeborene es sind, oftmals keine passende Kleidung gebe. Deshalb gründete sie den Verein, um anderen Eltern diesbezüglich zu unterstützen. Mittlerweile gibt es deutschlandweit mehr als 300 Mitglieder.

Noch weitaus mehr, nämlich rund 1300 Menschen unterstützen den Verein, indem sie etwas nähen, häkeln oder stricken. Sie fertigen Kleidungstücke, Socken, Mützen oder auch Erinnerungskarten. Es werden Kleidungsstücke in den Größen 38 bis 48 genäht. In Geschäften sei es oft schwer, diese Größe zu finden. „Gerne kann man eigene Stoffe zum Nähen verwenden. Es ist aber auch möglich, ein Stoffpaket mit Zuschnitten bei uns anzufordern“, sagt Anne Beutner, die Ansprechpartnerin des Vereins für die Oberschwabenklinik. Alle Kleidungsstücke kommen in das Lager nach Berlin und werden dort einer Qualitätskontrolle unterzogen.