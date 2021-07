Ellen Götschel verantwortet Ressorts Beitrag und Regresse sowie Markt und IT bei der KKH

Wechsel im Führungsteam der KKH Kaufmännische Krankenkasse: Ab dem 1. Juli übernimmt Ellen Götschel ihr Amt als Mitglied des Vorstandes. Zusammen mit dem Vorsitzenden Dr. Wolfgang Matz will die 48-Jährige den Erfolgskurs der Krankenkasse fortsetzen. Sie folgt auf Dr. Ulrich Vollert, der in den Ruhestand geht. „Ich freue mich, ab sofort schwerpunktmäßig für die Ressorts Beitrag und Regresse sowie Markt und IT verantwortlich zu sein und die Entwicklung digitaler Services voranzutreiben“, sagt die gebürtige Würzburgerin.

Die studierte Juristin und diplomierte Kauffrau bringt langjährige Erfahrungen aus der privaten Versicherungswirtschaft und digitalen Transformation mit. Zuletzt war Ellen Götschel als Bereichsleiterin und Mitglied der IT-Ressortführung bei der R+V Versicherung unter anderem für die ganzheitliche Anwendungsentwicklung des Unternehmens zuständig. Davor war sie in verschiedenen nationalen und internationalen Funktionen der IT und im Kundenmanagement für den AXA Konzern tätig.