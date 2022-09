Elite Vierer Einradsport erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. September fand der Bundespokal im Einradfahren im oberfränkischen Weißenbrunn statt. Für die Einradsportler ist es das DM-Halbfinale 2022 der Vierer-/ Sechser-Elite.

Für den Radfahrverein Ravensburg ging eine Mannschaft in der Disziplin Vierer Einradsport Elite an den Start.

Nicht nur der Sieg, sondern auch die begehrten Fahrkarten (insgesamt 18 im Vierer Einrad) zur Finalrunde der Deutschen Meisterschaft (DM) in Mainz im Oktober waren das Ziel der insgesamt 35 besten Einradmannschaften aus Deutschland bei diesem Wettkampf.

Alisa Arndt, Julia Linder, Leonie Wiggenhauser und Sarah Rudolf kämpften bis zum Schluss und überzeugten mit nur kleinen Unsicherheiten in ihrer Kür das Kampfgericht. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf Augenhöhe strapazierte die Nerven der vier Ravensburgerinnen bis zum letzten Starter der Disziplin. Am Tagesende hatten die Frauen endlich die Sicherheit und eines der 18 Finaltickets für das DM-Finale in den Händen.