Elisabeth R. Hager stellt Roman in Ravensburg vor

In der Reihe „Literarisches Debüt“ ist Elisabeth R. Hager am Dienstag, 21. Mai, zu Gast in der Buchhandlung Ravensbuch in Ravensburg. Sie stellt um 20 Uhr „Fünf Tage im Mai“ vor – einen Roman, der laut Vorschau über die ungewöhnliche Freundschaft einer jungen Frau mit ihrem Urgroßvater und über die Selbstlosigkeit wahrer Liebe handelt.

Illy und ihr Urgroßvater sind ein ungleiches Gespann. Doch ihre freie Zeit verbringen sie am liebsten gemeinsam. Beschwingt und mit großer Wärme erzählt Elisabeth Hager laut Ankündigung über einen Zeitraum von achtzehn Jahren von fünf Tagen im Mai, an denen die Würfel im Leben der beiden neu fallen.