Elisabeth-Frauen spenden 500 Euro

Einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro übergaben die Elisabeth-Frauen der Liebfrauengemeinde in Ravensburg an Christine Wienand (Zweite von rechts) von der Katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben.

„Wir wollten mit dem Geld gerne eine Einrichtung unterstützen, bei der Frauen professionelle Hilfe und Beratung finden“, sagte Irmtraud Häberle (rechts) laut der Pressemitteilung bei der Scheckübergabe. Sie selbst hatte diesen Geldbetrag im Juli vergangenen Jahres als Preisgeld für den Seniorenehrenamtspreis 2017 erhalten, mit dem die Stadt Ravensburg stellvertretend das jahrzehntelange ehrenamtliche Wirken der Elisabeth-Frauengruppe in der Kirchengemeinde Liebfrauen würdigte.

Wer bei den Elisabeth-Frauen mitmachen oder die Arbeit der Frauengruppe finanziell unterstützen möchte, kann sich an Irmtraud Häberle wenden: Telefon 0751 / 16436, irmtraud.haeberle@web.de