Elfmal um den Äquator: Ergebnisse der Kampagne Stadtradeln stehen fest

An der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnis haben sich der Landkreis Ravensburg sowie zehn Städte und Gemeinden im Landkreis beteiligt. Wie das Landratsamt Ravensburg weiter mitteilt, legten von 12. Mai bis 1. Juni insgesamt 2314 Radelnde 457 612 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. „Das sind mehr als doppelt so viele Teilnehmer wie noch im letzten Jahr“, freut sich Landrat Harald Sievers als Schirmherr und Teilnehmer der Aktion. In 197 Teams – darunter Unternehmen, Schulen, Parteien, Vereine und Verwaltungen – wurden die beruflich und privat gefahrenen Kilometer der Teilnehmer addiert und somit gemeinschaftlich für ein besseres Klima geradelt.

„Der Wettbewerb verstärkt den Spaß am täglichen Fahrradfahren und fördert gleichzeitig die Gesundheit und den Klimaschutz“, erklärt Sievers die Aktion. Durch die gefahrenen Radkilometer konnten fast 65 Tonnen CO2 im Vergleich zu Autofahrten vermieden werden. Die Berechnung basiert auf 142 Gramm CO2 pro Personen-Kilometer. Als fahrradaktivste Kommune steht Isny mit 82 873 Kilometern an der Spitze, gefolgt von Weingarten mit 79 254 Kilometern und Ravensburg mit 72 582 Kilometern. Auf Kilometer pro Einwohner betrachtet, ist Isny mit 5,72 Kilometern weiterhin auf dem ersten Platz, während Baienfurt mit 4,54 Kilometern vor Weingarten mit 3,17 Kilometern auf Platz zwei rückt. Es folgen Aulendorf, Baindt, Leutkirch, Ravensburg, Amtzell, Wangen und Bad Waldsee.

Die folgenden Teams haben sich dabei an die Spitze der einzelnen Bewertungskategorien geradelt: Die drei fahrradaktivsten Teams mit den meisten Kilometern insgesamt sind das Schülerteam des Gymnasiums Isny (22 024 Kilometer), der TSG Leutkirch Radsport (21 264 Kilometer) und des Radfahrer-Vereins Weingarten (21 197 Kilometer). Die drei Teams mit den fahrradaktivsten Teilnehmern, also die meisten Kilometer pro Teilnehmer sind die Radbauken aus Weingarten (756,2 Kilometer mit 2 Radelnden), der TSG Leutkirch Radsport (559,6 Kilometer mit 38 Radelnden) und der SGA Yetis aus Aulendorf (552,6 Kilometer mit 13 Radelnden) . Die drei größten Teams sind das Schülerteam des Gymnasiums Isny (157 Radelnde), des Gymnasiums Weingarten (103 Radelnde) und von Vetter aus Ravensburg (49 Radelnde).

Mit dem Ergebnis nimmt der Landkreis nach eigenen Angaben automatisch an der Rad-Challangeteil, zu der Verkehrsminister Winfried Hermann aufgerufen hat. Die Herausforderung ist, 11 066 639 geradelte Kilometer zu erreichen – so viele Kilometer wie es Menschen in Baden-Württemberg gibt.