Elfjähriger Radler wird angefahren

Offensichtlich infolge von Unachtsamkeit hat am Montagnachmittag gegen 14 Uhr eine 26 Jahre alte Opel-Fahrerin auf der Seestraße einen Unfall mit einem radfahrenden Kind verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilt, parkte die Frau ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Friedrichshafen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah sie den von hinten mit seinem Fahrrad kommenden elfjährigen Jungen, worauf dieser gegen die Fahrertür prallte und auf die Straße stürzte. Der Junge trug keinen Helm und verletzte sich. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht.