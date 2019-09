Elf-Tore-Spektakel in Dietmanns

Am fünften Spieltag der Kreisliga A (Staffel 1) hat die SG Aulendorf erneut Stärke demonstriert – 4:0 hieß es am Ende beim SV Wolfegg. Der formstarke SV Wolpertswende unterlag überraschend in Ankenreute (2:4). Haisterkirch siegte in einem verrückten Fußballspiel mit 7:4 in Dietmanns.

SGM Dietmanns/Hauerz – SV Haisterkirch 4:7 (3:2). – Tore: 1:0 Tobias Reiss (5.), 2:0 Achim Gapp (7.), 2:1, 3:2, 3:5 Jakob Schuschkewitz (15., 40., 70.), 3:1, 4:5 Enas Mamudi (19., 74.), 3:3, 4:7 Kevin Matt (51., 90.), 3:4 Marian Brielmayer (52.), 4:6 Daniel Allgäuer (86.). – Die SGM startete furios in die Partie. Eiskalt schlug das Team von Trainer Alwin Schuppan bereits in den ersten sieben Minuten zweimal zu. Haisterkirch wirkte zunächst völlig planlos – auch einige personelle Umstellungen trugen wohl dazu bei. Nach einer Viertelstunde gestaltete sich das Spiel offener, Torjäger Jakob Schuschkewitz brachte den SVH heran. Doch nur wenig später zog Dietmanns/Hauerz wieder davon. Durch das Anschlusstor der Haisterkircher noch vor der Pause war für Hälfte zwei aber noch alles offen. Der eingewechselte Kevin Matt und Marian Brielmayer brachten Haisterkirch nur wenige Minuten nach Wiederbeginn erstmals in Führung. Mit dem 5:3 durch Schuschkewitz schien das Spiel zugunsten der Gäste gelaufen zu sein, doch Enas Mamudi sorgte nochmals für Hoffnung aufseiten der SGM. Mit dem sechsten Haisterkircher Treffer war die Messe aber dann endgültig gelesen. Beide Trainer waren –bei elf Toren nicht verwunderlich – mit der Defensivleistung ihrer Mannschaften nicht zufrieden: „Die erste Halbzeit hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen“, sagte Haisterkirchs Trainer Uwe Reh. „In Hälfte zwei haben wir es dann besser gemacht und letztlich verdient gewonnen.“ SGM-Trainer Schuppan zeigte sich erwartungsgemäß nur mit Hälfte eins zufrieden: „Wir haben furios losgelegt, in der zweiten Hälfte konnten wir dann gegen die starke Haisterkircher Offensive nichts mehr entgegensetzen.“ Das habe aber auch daran gelegen, dass die Personaldecke sehr dünn sei. Insbesondere in der Innenverteidigung fehlen den Allgäuern derzeit wichtige Stammkräfte.

SV Ankenreute – SV Wolpertswende 4:2 (1:1). – Tore: 1:0, 2:1, 4:2 Arnold Hagen (17., 47., 90.), 1:1 Daniel Litz (19.), 2:2 David Gaus (67.), 3:2 Eigentor (79.). – Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, einen Abstimmungsfehler in der Wolpertswender Hintermannschaft nutzte Arnold Hagen nach einer Viertelstunde jedoch zur SVA-Führung. Wenig später glich der SVW aber nach einem schönen Spielzug aus. Ankenreute stand in der Folge tief, war durch Konter aber stets gefährlich. Einer davon führte nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel zur erneuten Führung. Der SVW brauchte etwas, um wieder in die Spur zu finden, glich dann aber durch David Gaus erneut aus. Ein unglückliches Eigentor brachte den SVA zehn Minuten vor dem Ende auf die Siegerstraße. Wolpertswende warf nun alles nach vorne. Mit einem erneuten Kontertor entschied Ankenreute das Spiel dann aber endgültig. „Wir haben nicht sonderlich gut gespielt. Es war das erwartet schwere Spiel“, resümierte SVW-Trainer Timo Sauter. Die zuletzt so starke Defensive kam am Sonntag nicht wie gehofft zum Tragen: „Wir haben uns einfach zu selten durchkombiniert.“

FG 2010 WRZ – TSV Eschach II 3:1 (1:1). – Tore: 1:0 Alexander Schmidt (28.), 1:1 Daniel Merz (36.), 2:1 Daniel Pfefferkorn (57.), 3:1 Kevin Wenger (75.).

SV Reute – SG Waldburg/ Grünkraut 2:4 (0:1). – Tore: 0:1 Moritz Miller (37.), 0:2, 1:3 Florian Locher (52., 70.), 1:2 Johannes Thoma (68.), 2:3 Janik Patent (79.), 2:4 Hubert Sterk (82.).

SV Baindt – FV Molpertshaus 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 Jonathan Dischl (44.), 2:0 Jan Fischer (87.).

SV Wolfegg – SG Aulendorf 0:4 (0:2). – Tore: 0:1 Janik Vogt (20.), 0:2, 0:4 Daniel Thomas (25., 55.), 0:3 Andreas Krenzler (50.).

TSV Berg II – SG Baienfurt 1:7 (0:4). – Tore: 0:1, 0:2, 0:4, 0:5 Julian Heinzler (10., 18., 33., 47.), 0:3 Eigentor (22.), 0:6 Stefan Sauter (51.), 1:6 Daniele D’Ercole (73.), 1:7 Julian Reimann (83.).