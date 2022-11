Elf Meter hoher Weihnachtsbaum steht auf dem Marienplatz

Auf dem Marienplatz in Ravensburg weihnachtet es: Ein elf Meter hoher Christbaum ist dort am Mittwoch aufgestellt worden. Das ausladende Exemplar stammt nach Angaben des Ravensburger Betriebshofes aus einem Garten in Bad Waldsee und wurde gespendet.

In der Innenstadt gibt es zwei Christbäume

Ein zweiter Baum wurde am Mittwoch auf dem Gespinstmarkt aufgestellt. Um Energie zu sparen, hatte der Gemeinderat beschlossen, dass es in diesem Jahr nur noch zwei statt zehn Weihnachtsbäumen in der Stadt gibt. Beleuchtet werden sie mit LED-Technik.

Christkindlesmarkt zum ersten Mal seit 2019

In gut einer Woche beginnt der Christkindlesmarkt – am Freitag, 25. November. Er dauert bis kurz vor Weihnachten, letzter Öffnungstag ist Donnerstag, 22. Dezember. Es ist der erste Christkindlesmarkt seit 2019, in den vergangenen beiden Jahren ist der Markt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.