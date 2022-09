Elf Geschichten über Superstar-Mütter

Die Lesung „Mama Superstar“ macht Halt in Ravensburg. Am Mittwoch, 28. September, sind die Autorinnen des Buchs, Manik Chander und Melisa Manrique ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Zehntscheuer Ravensburg zu Gast.

„Migrant Mama“ – so bezeichnen die beiden ihre Mütter beziehungsweise zahlreiche Mütter, die ihre Kinder in einer fremden Kultur großgezogen haben und die als echte Alltagsheldinnen in ihrer neuen Heimat leben. Und sie erzählen Geschichten über diese Frauen in Form von elf Porträts über Mut, bedingungslose Liebe und kulturelle Vielfalt in ihrem Buch „Mama Superstar“, heißt es in einer Vorschau. Der Eintritt kostet an der Abendkasse fünf Euro.