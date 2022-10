Elektronisches Halloween-Festival in der Oberschwabenhalle

Die größte Halloween DJ-Festival-Show im Süddeutschen Raum findet heuer in Ravensburg statt. Auf dem Programm der laut Veranstalter „perfekten Mischung aus House und Techno“ steht auch die Kult-Figur mit der goldenen Maske: Claptone. Seine Residency in Ibizas Top Club Pasha und die weltweit ausverkauften „Masquerade“-Shows entführen die Feiergemeinde in eine fantastische Welt von Musik und Tanz. Zudem kündigen die Partymacher als Highlight Weltkasse DJ Lilly Palmer an.

Sie steht mit ihrem Techno-Hit „We Control“ auf Platz Eins der meist gestreamten Techno-Künstlerinnen des Jahres. Ein weiterer Meilenstein im Line Up ist Techno-DJ, -Producer und Trendsetter Kobosil aus Berlin Neukölln. Die kraftvolle Herangehensweise an Techno setzt der Künstler auch in seinen Modekreationen wie auf der Mailänder Fashion-Week ins Rampenlicht, heißt es.

Shooting-Star Trym aus Paris wird mit einem messerscharfen DJ-Set den Rave zur Spitze treiben und die tanzenden Halloween Geister in Extase versetzen, kündigen die Organisatoren weiter an. Dazu kommen die DJ-Legende Pappenheimer, das Berliner Projekt Format: B, Solvane und Ritter Butzke Resident.

Die Veranstalter versprechen zahlreiche Neuerungen für ein legendäre Halloween Ereignis. Weitere Infos gibt es online auf Instagram unter: @unite4music – Wie jedes Jahr sind für Halloween-Verkleidungen keine Grenzen gesetzt.

Tickets sind erhältlich bei klanggut.ticket.io, tickets.schwaebische.de und an der Abendkasse ab 18 Uhr.