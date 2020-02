Elektronische Patientenakte: Arztpraxen müssen sich der Digitalisierung stellen

Digitale Angebote

Viele Anwendungen, die unter dem Stichwort Digitalisierung im Gesundheitswesen laufen, sind für den Patienten noch nicht sichtbar. Das sind erste praktisch umgesetzte Projekte:

Docdirekt: In diesem Projekt der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg können sich gesetzlich versicherte Patienten aus Baden-Württemberg ohne Terminvereinbarung von einem niedergelassenen Arzt am Telefon oder per Videotelefonie beraten lassen, ohne in die Arztpraxis gehen zu müssen.

Telederm: Für AOK-Versicherte, die an der hausarztzentrierten Versorgung teilnehmen, besteht voraussichtlich ab Ende 2020 die Möglichkeit, in Einzelfällen auf den Hautarztbesuch zu verzichten. Der Hausarzt übermittelt dem Hautarzt auffällige Hautveränderungen im Bild, ein Befund soll innerhalb von 48 Stunden vorliegen.

Diabetessprechstunde: Diabetiker bekommen bei der Behandlung in der Oberschwabenklinik die Möglichkeit, sich mit ihren Ärzten und Diabetesberatern in einer Videoschalte auszutauschen, ohne ins Krankenhaus kommen zu müssen.