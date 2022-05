Elektrobus im Linienverkehr getestet

Die Antriebswende steht auch im ÖPNV vor der Tür. Das stelle Verkehrsunternehmen vor ganz praktische Herausforderungen, schreiben die Verantwortlichen des Verkehrsbetriebs Hagmann, an dem die Stadt Ravensburg seit 1. Juli 2021 beteiligt ist. Deshalb habe sich das Unternehmen auf den Weg gemacht und eine Elektrobus-Testwoche in Ravensburg organisiert. Für diese Zeit wurde ein Elektrobus von Mercedes-Benz testweise zur Verfügung gestellt. Dieser fuhr vom 23. bis zum 30 Mai leise auf den Linien 20 und 21 durch das Schussental. „Es gibt bereits zahlreiche Studien zu Elektrobussen im Linienverkehr, aber nichts ist wertvoller als ein Test vor Ort, der die spezifischen Anforderungen des Schussentals an die künftigen Elektrobusse aufzeigt“, sagt Dominik Dornfeld, Betriebsleiter vom Verkehrsbetrieb Hagmann. Hier spielen die einzelnen Fahrzeugumläufe, Steigungen und das Fahrverhalten eine wichtige Rolle.Während dieser Testwoche wurde der Elektrobus vom Porsche Zentrum Oberschwaben in Weingarten mit entsprechender Ladeleistung versorgt.

„Neben der Bus-Flotte ist aber auch die Elektrifizierung der Betriebshöfe eine Herausforderung der kommenden Jahre“, wird Dr. Andreas Thiel-Böhm als Geschäftsleiter der Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (RVV) zitiert. Allein die Bus-Flotte zu elektrifizieren, befähige Verkehrsbetriebe nicht, ein elektrisches Fahrangebot am Markt zu platzieren. „Dabei spielt der Netzausbau und die entsprechende vorhandene Ladeinfrastruktur eine Schlüsselrolle. Ein entsprechender Förderantrag liegt bereits dem Land Baden-Württemberg vor“.