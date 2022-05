Elektroautos: Warum die Uhrzeit beim Laden so eine wichtige Rolle spielt

Um die Verkehrswende voranzubringen, will das Land Baden-Württemberg sowohl den Radverkehr stärken als auch den Nahverkehr ausbauen. Doch für viele Menschen in der Region dürfte das Auto auf absehbare Zeit das bevorzugte Verkehrsmittel bleiben. Denn nicht alle Wege lassen sich hier einfach durch Bahn, Bus oder Fahrrad ersetzen.

Wie lassen sich Autos trotzdem sparsamer und umweltschonender nutzen? Eine Schlüsselrolle spielen dabei Elektroautos, denn bisher scheinen sie der wirksamste Weg zu sein, um in diesem Bereich unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden.

Voraussetzung ist dabei allerdings, dass der Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und dabei gibt es ein paar Knackpunkte, die zu beachten sind, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Forscher um Professor Robert Keller vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik, Institutsteil Wirtschaftsinformatik, ermittelten im Auftrag des Naturschutzbundes Nabu, wie Elektromobilität im ländlichen Raum gestaltet werden muss, um möglichst ressourcenschonend zu sein.

Wie nötig das ist, zeigt auch das Datum der Veröffentlichung der Studie: An diesem Mittwoch, den 4. Mai, war der "Earth Overshoot Day" für Deutschland. Das heißt, an diesem Tag hatte die Bundesrepublik laut Berechnung des Global Footprint Network bereits so viele Ressourcen verbraucht, wie die Natur von selbst innerhalb eines Jahres regenerieren kann.

Ladezeit von Elektroautos wirkt sich stark auf die Emissionen aus

In der Studie des Fraunhofer-Instituts zeigte sich, dass nicht nur – wie bereits bekannt – der Strommix eine große Rolle spielt, sondern auch, wann und wie Elektroautos geladen werden.

Denn bei erneuerbaren Energien gibt es einen großen Nachteil: Die Energieerzeugung schwankt stark. Solarenergie wird beispielsweise nur am Tag erzeugt. In privaten Haushalten wird Strom dagegen auch noch am späten Nachmittag und Abend verbraucht.

Um das auszugleichen, sind leistungsfähige Speicher nötig, die allerdings auch wieder wertvolle Ressourcen verbrauchen. Eine Idee ist deswegen, die Batterien von Elektroautos als Speicher zu nutzen. Das bedeutet: Sie sollten möglichst tagsüber geladen werden.

Wie stark sich das auswirkt, zeigt die Studie des Fraunhofer-Instituts: Lädt ein Autobesitzer sein E-Auto um 16 Uhr zu Hause, verursacht er weniger Treibhausgas-Emissionen als um 18 Uhr, da zu der früheren Uhrzeit der Anteil an erneuerbaren Energien im Netz größer ist.

Studie zeigt große Einsparpotentiale

Besonders deutlich zeigt sich der Einfluss bei einem Vergleich von einer Ladezeit um 12 Uhr mit der um 18 Uhr: Laut der Studienautoren können am Mittag die Emissionen um fast die Hälfte reduziert werden. Um diese Zeit ist der Anteil erneuerbaren Energien im Netz besonders hoch. Auch eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Arbeitgebers bietet die Möglichkeit, den Strom direkt einzuspeisen.

Nach der Hochrechnung der Wissenschaftler ließen sich auf diesem Weg drei Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente pro Jahr einsparen – wenn sämtliche Fahrzeuge im ländlichen Raum vollständig elektrifiziert wären. Das ist mehr als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr an Treibhausgasemissionen ausstößt.

Die Studienautoren fordert deswegen von der Politik, den Ausbau von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz ebenso zu fördern wie an öffentlichen Gebäuden. Denn der Verkehr ist nach wie vor der einzige Sektor in Deutschland, der seine Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesenkt hat.

In Baden-Württemberg ist der Verkehrssektor für ein Drittel der CO2-Emissionen des Landes verantwortlich. Autos haben daran den größten Anteil, denn die Motoren sind zwar in den vergangenen 30 Jahren deutlich effizienter geworden.

Dieser Vorteil wurde allerdings durch die große Zunahme an Fahrzeugen und dem Trend zu immer größeren und schwereren Autos zunichtegemacht. In der Forschung ist das als sogenannter Rebound-Effekt bekannt. Viele Verkehrsexperten sehen deswegen eine grundlegende Umstrukturierung des Sektors als notwendig an, um die Treibhausgasemissionen zu senken.